Cercle Brugge mag blij zijn dat hij er is, al mist het hem nu wel in de stadsderby

Cercle Brugge heeft een mooie reeks neergezet. Tegen leider Union ging het echter knullig de mist in waardoor de zege alsnog weg was.

Eén van de mannen die duidelijk een stapje naar voren heeft gezet bij Cercle Brugge is ongetwijfeld de 23-jarige Leonardo Da Silva Lopes.

Al heeft hij wel één groot probleem. Lopes pakt nogal snel gele kaarten. “Ik snap er niks van”, reageerde Lopes bij Het Nieuwsblad na de match tegen Seraing vorige week. “Het was mijn eerste fout en direct trok hij geel.”

Tegen Union pakte hij al zijn tiende van het seizoen en is hij voor twee speeldagen geschorst. “Ik heb er al met de trainers over gesproken en ze manen mij aan tot kalmte, maar wat wil je dat ik doe? Ik ben een controlerende middenvelder, ik moet juist net iets gretiger, agressiever zijn om mijn job goed te doen. Ik vrees een beetje dat ze mij nu al kennen en ik door mijn reputatie sneller die kaart krijg.”

“Ik begin zelfs te denken dat ze me hier speciaal in het oog houden. Zou dat niet typisch Belgisch zijn? In Engeland had ik er in elk geval absoluut geen last van en kreeg ik zelden een kaart.”