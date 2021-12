📷 OFFICIEEL Assistent van Roberto Martinez wordt headcoach in Schotland

Het zat er al een tijdje aan te komen en is nu ook officieel. Shaun Maloney wordt de nieuwe headcoach van het Schotse Hibernian.

De 38-jarige Maloney, assistent van Roberto Martinez bij de Rode Duivels, tekende een contract voor 3,5 jaar bij Hibernian FC.

Ben Kensell, Chief Executive van Hibernian FC, licht de keuze toe. "We zijn erg blij Shaun te kunnen verwelkomen als onze nieuwe manager, in wat ongetwijfeld een zeer belangrijke aanstelling is voor Hibernian FC”, staat op de website van de club te lezen.

"We wilden een manager aantrekken die een aanvallende mentaliteit heeft, die vooruitstrevend is, en iemand die hongerig is naar de kans om hier bij deze grote club iets op te bouwen."

"Shaun is gedurende dit proces de kandidaat bij uitstek geweest, omdat zijn idee van voetbal volledig aansluit bij het onze en de geschiedenis van deze voetbalclub. Hij gelooft in aanvallend, op balbezit gebaseerd voetbal, en heeft dat op het hoogste niveau met Roberto Martínez bij België in praktijk gebracht.”

Maloney was sinds september 2018 de assistent van Roberto Martinez. Woensdag staat de eerste match al op het programma. Dan is Aberdeen de tegenstander voor Maloney.