20-jarige Vertessen clubtopschutter als invaller en dankt Luc Nilis voor de tips: "Zolang mogelijk naar de bal kijken"

Yorbe Vertessen is echt aan het doorbreken bij PSV. Meer nog, na zijn vijfde en zesde goal van het seizoen tegen RKC is hij clubtopschutter. Al is hij nog steeds maar invaller.

Vertessen scoorde twee keer in een halfuur. "Ik probeer gewoon te geven wat ik heb en sta klaar als het team me nodig heeft", vertelde hij. "Misschien ben ik soms nog wat te lief als het gaat om mijn plek opeisen, maar als ik goed presteer zullen ze me er niet uithalen. Dat ik nu topscorer in de eredivisie ben, geeft een heerlijk gevoel. Ik heb dat altijd gewild en wil het nu volhouden."

Vertessen heeft zijn enorme snelheid als wapen, maar is nu ook doelgericht geworden. Dat heeft hij te danken aan Ruud van Nistelrooy en Luc Nilis, zegt hij zelf. "In de jeugdopleiding heb ik tips gehad van Ruud van Nistelrooy en Luc Nilis en daar ben ik blij mee. Als ik een ding moet noemen dat ik van ze geleerd heb? Luc Nilis leerde me dat ik zolang mogelijk naar de bal moet blijven kijken als ik schiet.”