🎥 Sevilla en Barcelona delen de punten, bij Koundé slaan de stoppen door

Dinsdagavond hielden Sevilla en Barcelona het op een 1-1-gelijkspel. Real Madrid kan woensdag de lachende derde worden. Mits winst tegen Athletic Bilbao kan de Koninklijke zijn voorsprong uitdiepen tot acht punten.

Sevilla kwam iets voorbij het halfuur op voorsprong na een ingestudeerde hoekschop. Rakitic bediende de inlopen Gomez, die knap overhoeks afwerkte.

Barcelona moest even bekomen van deze opdoffer, maar kwam via Araujo op slag van rust langszij.

In de tweede helft werd er niet meer gescoord, al ging het er bij momenten intens aan toe. Iets voorbij het uur ging het licht even uit bij Jules Koundé. De Fransman kreeg een duwtje van Jordi Alba, waarna Koundé de bal hard tegen de linksachter van Barcelona gooide.

🛑 | Jules Koundé krijgt een rode kaart voor deze actie! 🤭 #SevillaBarça pic.twitter.com/KPYqNgX4W8 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 21, 2021

Barcelona blijft zevende in de stand. Sevilla is terug te vinden op plaats twee, maar kan leider Real Madrid woensdag verder zien uitlopen. Dan moeten Hazard en co wel punten pakken in Bilbao.