De regels volgen tot in het belachelijke toe? Nuytinck en co stappen veld op terwijl tegenstander thuis in quarantaine zit

Bij Udinese hebben ze de wet tot de letter gevolgd. Het duel tegen Salernitana werd uitgesteld omdat er een uitbraak van corona was bij de tegenstander. Die bleven thuis in quarantaine, maar Udinese stapte toch het veld op.

Anders maakten ze nog kans om een straf te krijgen. Salernitana kon niet afreizen omdat ze het vliegtuig niet opkonden en in zelfisolatie moesten. De Italiaanse bond zette officieel geen streep door de ontmoeting. Udinese bracht ook gewoon via de verschillende kanalen de basiself naar buiten. De spelers kwamen ook het veld op, ook al was er geen tegenstander te bekennen. "We zijn conform de regels verplicht op het veld te komen", aldus trainer Pierpaolo Marino.

Udinese krijgt normaal wel een 3-0-forfaitwinst toegekend, maar het is ook goed mogelijk dat ze die punten weer kwijtraken. Salernitana zit immers in financiële problemen en wordt mogelijk geschrapt uit de Serie A. Voor 1 januari moeten ze een nieuwe eigenaar voorleggen of ze mogen niet meer aantreden.