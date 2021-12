181 miljoen euro in de vuilbak: 'Xavi kuist kern op en oordeelt dat deze spelers moeten ophoepelen bij Barcelona'

Xavi Hernandez bouwt momenteel aan FC Barcelona 2.0. De coach wil in januari aan de slag met een afgeslankte kern. En enkele grote namen moéten vertrekken.

AS weet dat vijf spelers te horen hebben gekregen dat er geen plaats meer is voor hen bij FC Barcelona. Ze moeten in januari op zoek naar een nieuwe club. En het moet gezegd: het zijn niet de minste namen.

Philippe Coutinho, Samuel Umtiti, Sergino Dest, Luuk de Jong en Yusuf Demir moeten hun koffers pakken. De laatste twee spelers hebben een huurcontract, maar voor het eerste trio heeft Barça een smak geld betaald.

181 miljoen euro aan transfersommen

Coutinho, Umtiti en Dest vertegenwoordigen samen 181 miljoen gespendeerde euro’s. Vooral voor de eerste twee hoopt Barcelona nog iets te recupereren. Er is alvast interesse uit Engeland en Duitsland.