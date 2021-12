Carlos Avina legt uit hoe ontslag van Buffel tot dat van Vanderhaeghe leidde

In oktober moest Thomas Buffel vertrekken bij Cercle. Even later was ook Yves Vanderhaeghe, ondanks een zege, aan de beurt.

Carlos Avina ziet dat er veel gebeurd is sinds hun vertrek. “Het geloof in onze spelprincipes, het commitment, de overtuiging en de toewijding waarmee we die toepassen”, zegt hij aan KW.

Die veranderingen wilde Cercle al vroeger doorvoeren, na een overleg met AS Monaco. “In het tussenseizoen organiseerden we een rondetafelgesprek waarin we met technische mensen van AS Monaco en met de coaches en specialisten in onze staf op zoek gingen naar de manier waarop we met Cercle in deze competitie het best konden spelen.”

“We kwamen uit bij high intensity football en rekruteerden vervolgens de spelersprofielen die daarbij horen. Yves zei dat hij erin geloofde, maar we stelden vast dat hij de spelprincipes niet omzette op het veld.”

Met het ontslag van Buffel probeerde hij dat enigszins al op te lossen. “Dat was mijn manier om te proberen iets op te lossen dat niet werkte, om Yves beter te steunen bij het implementeren van onze filosofie en spelprincipes. Thomas was hier trouwens niet altijd. Maar de komst van Muslic volstond helaas niet en daarom wisselden we ook de hoofdcoach. Met de huidige staf is er eindelijk consistentie in het hele proces en dan zie je dat er ook consistentie is in de resultaten. Dat is de grote verandering.”