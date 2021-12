Het woord is gevallen in de Premier League: 'Staking!' - Guardiola reageert: "Met alleen woorden wordt het niet opgelost"

In de Premier League is er de traditionele eindejaarsdiscussie: staan er te veel matchen op het programma? De clubs hebben er naast de competitie nog twee bekertoernooien en veel ploegen spelen ook Europees. Tel daar corona bij en de belasting op de spelers is enorm.

Er wordt zelfs gespeeld met het idee om in staking te gaan, ook bij Pep Guardiola, manager van Manchester City. Hij vindt dat het welzijn van de spelers onder de aandacht moet gebracht worden. Eerder haalde ook Liverpool-kapitein Jordan Henderson al fel uit naar de FA.

Bij Guardiola gaat het niet om de eindejaarsperiode, maar over het hele overdrukke seizoen. "Of de spelers en de managers in staking moeten gaan? Met alleen woorden wordt het niet opgelost. Voor de FIFA, de Premier League, de uitzendgemachtigden is de business belangrijker dan het welzijn van de spelers", klinkt het.

"Het simpelste voorbeeld is dat overal in de wereld er vijf wissels mogen worden gedaan en hier nog steeds maar drie. Dit is het argument om op te komen voor het welzijn van de spelers. Maar hier beslist iedereen voor zichzelf."

De Engelse spelersvakbond ijvert al langer voor betere werkomstandigheden. "Spelers spreken zich niet uit in deze kwestie zonder er goed over te hebben nagedacht. Het is nu aan de mensen die verantwoordelijk zijn voor het voetbal om het serieus te nemen en de spelers erbij te betrekken. Dat moet nu gebeuren', zei directeur Maheta Molango.