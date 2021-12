Louis van Gaal zeker dat Oranje WK kan winnen: "Kijk mijn curriculum maar na"

Bondscoach Louis van Gaal twijfelt er niet aan. Oranje kan het WK van volgend jaar in Qatar winnen.

In 2014 pakte Oranje de derde plaats onder Van Gaal. Volgens hem is zijn team op dit moment beter dan wat hij toen onder zijn hoede had.

"In de verdediging en op het middenveld, ja. Over de hele breedte bekeken is deze selectie ook sterker. Maar voorin niet: Robin van Persie en Arjen Robben waren destijds van uitzonderlijke kwaliteit”, zegt Van Gaal aan Algemeen Dagblad.

“Het beste team gaat het WK winnen. Het afgelopen EK bewees het ook maar weer: Italië had niet de beste spelers. Wel het beste team. En zo heb ik dat ook gezegd tegen de Oranje-vrouwen toen ik ze mocht toespreken in Zeist. Dat is later uit zijn verband gehaald, maar mijn boodschap was heel duidelijk.”

Nederland maakt volgens Van Gaal een goede kans op eindwinst. “Ja, dat lijkt me wel. Het wordt gezien als arrogantie als je dat roept, maar als trainer gaat het om twee essentiële dingen: leiderschapskwaliteiten en inzicht in het spel en karakters van spelers. Ik kan moeilijk zeggen dat ik dat niet heb, ik heb het allebei. En kijk mijn curriculum maar na. Bij alle clubs waar ik gewerkt heb, heb ik prijzen gewonnen. Waarom zou dat met het Nederlands elftal niet kunnen? Natuurlijk geloof ik daarin.”