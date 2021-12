Roberto Martinez wil graag dat Eden Hazard meer wedstrijden speelt bij Real Madrid

Bij Eleven Sports liet bondscoach Roberto Martinez zich uit over de situatie van Eden Hazard bij Real Madrid. Na de zomer zal zijn situatie wel moeten veranderen.

"Het gebrek aan wedstrijden is natuurlijk een punt van bezorgdheid, want het is een nieuwe situatie voor Hazard, die nog nooit in een situatie als deze heeft gezeten en het kan heel moeilijk zijn", zei Martinez bij Eleven Sports.

De coach van Rode Duivels wees er echter op dat het een prioriteit is dat Hazard volledig is hersteld. "Ik zie dat hij dat nu is. Hij speelde heel goed tegen Estland en hij denkt niet langer dat als hij pijn zal hebben, hij geen pijn voelt, hij beweegt vrij", zei Martinez.

Volgend seizoen staat het WK voor de deur. Om tegen dan fit te zijn moet hij wedstrijden spelen. Al heeft Hazard nog tijd. "Ik denk dat we nog niet op dat punt zijn omdat we de zomer nog hebben. Na de zomer zullen we in de drie maanden voorafgaand aan het WK onze weg moeten vinden. Ik weet hoe hij traint, ik zie hoe hij traint. Voor nu is er geen reden tot bezorgdheid als hij dan speelt, het is iets dat we na de zomer zullen moeten bekijken, "concludeerde hij