Coronaplaag blijft Barcelona teisteren: alweer drie spelers besmet

Eerder deze week raakte al bekend dat met Lenglet, Alba, Alves, Dembélé, Baldé, Gavi en Umtiti al zeven spelers in quarantaine zitten. Daar kwamen donderdag nog drie spelers bij.

[MEDICAL UPDATE]



Sergiño Dest, Coutinho and Ez Abde positive for COVID-19.



The players are in good health and self-isolating at home.



The Club has reported the cases to the relevant authorities. pic.twitter.com/pQVqwkykjT