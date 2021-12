Ook Italiaanse topclubs in ban van corona: 5 gevallen gemeld

Zowel Inter Milaan als Juventus melden op de laatste dag van het jaar enkele coronabesmettingen binnen hun ploeg.

Bij Juventus gaat het om twee positieve gevallen. Middenvelder Arthur en reservedoelman Carlo Pinsoglio zitten in quarantaine.

Vandaag meldde ook Inter Milaan met enkele positieve gevallen te zitten. Daar gaat het om Edin Dzeko, Alex Cordaz en Martin Satriano.

Aanvaller Dzeko is dit seizoen tot al goed voor 11 doelpunten in 24 wedstrijden. Inter is leider na 19 speeldagen. Ze beginnen na de winterstop donderdag op Bologna. Drie dagen later is Lazio de volgende tegenstander.