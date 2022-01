Arsenal lijdt zure nederlaag tegen Manchester City

Arsenal heeft in eigen huis 1-2 verloren van Manchester City. De Londense club speelde een goede wedstrijd, maar door een rode kaart en een winnende treffer voor City in minuut 93, verliest het dure punten.

Arsenal was de beter ploeg in de eerste helft. Bukayo Saka bracht The Gunners op voorsprong, maar in de tweede helft ging het licht uit bij Xhaka en Gabriel. Die eerste maakte een domme strafschopovertreding en niet veel later pakte Gabriel een rode kaart.

De ploeg van Mikel Arteta mag zich licht bestolen voelen want in de eerste helft was er een penaltygeval waar de VAR niets in zag, maar er was wel degelijk contact.

A committed performance…



But it ends in defeat at Emirates Stadium. pic.twitter.com/RnUhXuJPpI — Arsenal (@Arsenal) January 1, 2022