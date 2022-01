Divock Origi op imposant lijstje met interessantste transfertargets

Het Italiaanse Tuttomercatoweb heeft een interessant lijstje opgesteld met spelers die volgende zomer transfervrij bij hun club kunnen vertrekken.

Ze haalden de vijftien beste deals die er te scoren zijn naar boven. Kylian Mbappé staat op nummer één, gevolgd door Pogba en Di Maria. In het lijstje staat ook Rode Duivel Divock Origi.

Hij krijgt de vijftiende plaats van interessante spelers toebedeeld. Al is het wel de vraag of Liverpool zinnens is om hem te laten gaan, ook al speelt hij niet vaak.

Het volledige lijstje: Mbappé (PSG), Pogba (Manchester United), Di Maria (PSG), Rudiger (Chelsea), Dembélé (Barcelona), Onana (Ajax), Modric (Real), Azmoun (Zenit), Sule (Bayern), Christensen (Chelsea), Zakaria (Mönchengladbach), Ginter (Mönchengladbach), Corono (Porto), Lingard (Manchester United) en Origi (Liverpool).