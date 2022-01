Erling Haaland verklapt op reis aan supporters waar hij volgend seizoen zal spelen

Erling Haaland van Borussia Dortmund geniet van enkele dagen vakantie in Marbella. Daar heeft hij fans verteld waar hij volgend jaar zal spelen.

Het is de Spaanse krant AS die met het verhaal begon en ondertussen wordt het ook door The Sun geschreven.

Erling Haaland heeft Spaanse supporters verteld dat hij volgend jaar in Spanje zal spelen. Een club heeft hij evenwel niet genoemd, maar normaal wordt dit Barcelona of Real Madrid.

De Noor speelt momenteel zijn derde seizoen bij Borussia Dortmund. Een vertrek tijdens de wintermercato lijkt uitgesloten, maar volgende zomer is hij zo goed als zeker weg.