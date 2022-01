Corona spaart niemand: ook beste speler ter wereld test positief

Paris Saint-Germain neemt het maandagavond in de Coupe de France op tegen Vannes OC en zal dat zonder Messi moeten doen.

De Argentijnse winnaar van de Gouden Bal testte namelijk afgelopen weekend positief op het coronavirus. Of Messi (ernstige) symptomen heeft, is nog niet duidelijk. Wel dat hij samen met Bernat, Sergio Rico en Nathan Bitumazala positief testte en in zelfisolatie zit momenteel.

Vannes OC is een team uit de Franse vierde divisie en zou ook zonder Messi geen probleem mogen vormen voor de supersterren van PSG.

Volgende week speelt PSG tegen Lyon in de Franse competitie, de kans is klein dat Messi er dan opnieuw bij zal zijn. Gelukkig voor PSG beleeft Lyon geen al te best seizoen en staan ze pas op de 13e plek.