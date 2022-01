Ontsnapte Mané aan vroege rode kaart tegen Chelsea?

Sadio Mané ontsnapte volgens sommige analisten aan een rode kaart tijdens de openingsfase van Chelsea - Liverpool.

Meteen na de aftrap gingen César Azpilicueta en Sadio Mané in duel op een hoge bal. De aanvaller van Liverpool gebruikte wel heel nadrukkelijk zijn elleboog en raakte Azpilicueta vol in het gezicht. De ref zag er een gele kaart in. 8 minuten later scoorde diezelfde Mané de openingsgoal.

Voor de wedstrijd was het goed dat de Senegalees op het veld mocht blijven. Het werd een leuk spektakelstuk op Stamford Bridge met een 2-2 eindstand als gevolg.