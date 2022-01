OFFICIEEL: Investeerders uit Singapore voor KMSK Deinze: "Vaste waarde in 1A worden"

De geruchten deden al een tijdje de ronde, maar woensdagmiddag maakte KMSK Deinze het nieuws officieel. ACA Football Parters, een investeringsmaatschappij uit Singapore, gaat geld pompen in de ambitieuze Oost-Vlaamse club.

"We zijn enorm verheugd dat ACAFP mee wil gaan in dit verhaal. Op deze manier kunnen we onze club verder uitbouwen", klinkt het bij Denijs Van De Weghe, die aanblijft als voorzitter en zal waken over het familiale karakter van de club. Het gaat voorlopig over een principieel akkoord. Er is onder meer nog een formele goedkeuring van de Licentiecommissie nodig.

Met de financiële inbreng van ACA Football Partners wil Deinze zijn uiteindelijke doel behalen: een vaste waarde worden op het hoogste niveau van het Belgische profvoetbal.

ACA Football Partners wil een multi-club ownership oprichten, waarbinnen Deinze een centrale rol zal spelen. De Oost-Vlamingen zijn vooralsnog de eerste en enige club in handen van de investeringsmaatschappij.

Deinze promoveerde vorig seizoen naar 1B. Momenteel zijn ze terug te vinden op plaats vier, met een achterstand van drie punten op Waasland-Beveren, de tweede in de stand.