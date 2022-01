José Mourinho spijkerhard voor ref en eigen ploeg na nederlaag bij AC Milan: "We hebben gewoon een matige selectie"

AS Roma verloor donderdagavond met 3-1 op het veld van AC Milan. Na afloop was Roma-coach José Mourinho niet te spreken over de spelleiding, al uitte hij ook zijn bedenkingen over het niveau van zijn eigen elftal. "We staan waar we horen te staan, in de middenmoot", klonk het hard.