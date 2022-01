Eriksen doet voor het eerst relaas over zijn 'bijna-doodervaring': "Het voelde als een kleine kramp in de kuit"

Christian Eriksen heeft voor het eerst het relaas gedaan over wat er afgelopen zomer gebeurde op het EK. De Deense middenvelder stuikte in elkaar en moest teruggehaald worden.

“Ik voelde me goed, dus ik zag het absoluut niet aankomen. Ik herinner me dat ik de bal raakte, met m’n scheen. Het voelde als een kleine kramp in m’n kuit. En plots was ik weg. Toen ik wakker werd, voelde het alsof ik van heel ver kwam. Alles was zwart. Niet zoals in een droom, ik herinner me niets van die minuten. In m’n dromen herinner ik me vaak nog stukken. Het voelde zo afstandelijk", kon HLN zijn interview met DR1 inzien.

“Ik had last met ademhalen. Eerst dacht ik dat ik mijn rug had gebroken. Kan ik m’n benen bewegen? Ja, m’n tenen wel. In het begin hield ik m’n ogen dicht, en stilaan zag ik een hele hoop mensen rondom me staan. Alle dokters, ik hoorde hun stemmen. Toen ging er door m’n hoofd: ‘beweeg’. Onze dokter zei “Hij is 30", en ik verbeterde hem meteen: ‘Nee, ik ben 29. Blijf kalm.’ Ik was meteen weer bij bewustzijn.”

Een ervaring die uiteraard niet licht werd opgenomen. Hij kreeg te horen dat hij een paar minuten 'dood' was en zou toen voor zichzelf uitgemaakt hebben dat hij ging stoppen. Maar dat veranderde achteraf. “Ik ben verliefd op het spelletje. Ik voel ook alle steun die ik krijg, en dat geeft me nog meer zin om te voetballen.”