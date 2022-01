OFFICIEEL: Dries Mertens is zijn maatje kwijt

Het is zover. Wat er zat aan te komen, is nu ook gebeurd. Na zestien seizoenen verlaat één van de trouwste clubspelers Napoli. Lorenzo Insigne is nu ook officieel een speler van Toronto FC.

Het hing al een tijdje in de lucht, maar Toronto heeft de transfer nu ook aangekondigd. Napoli wilde Insigne graag houden, maar hij moest zwaar inleveren. Toronto sprong daarop en bood hem een contract voor naar verluidt 9,5 miljoen euro per jaar. Hij tekende er voor vier seizoenen.

"Dit is een historische dag voor onze club", zegt Bill Manning, president van Toronto. "Lorenzo is een speler van wereldklasse die in de bloei van zijn carrière is. Hij werd Europees kampioen met Italië en heeft bij Napoli op de grootste podia gestaan."

"We kijken er allemaal naar uit om Lorenzo deze zomer bij ons te hebben", zegt trainer en technisch directeur Bob Bradley. "Zijn vermogen om kansen te creëren voor zichzelf en zijn teamgenoten is bijzonder. Ik heb hem vele jaren gevolgd en ik weet ook dat hij ook een speler is die voor het team werkt. Lorenzo is het soort speler waar je graag naar kijkt, want er is altijd een kans dat hij iets onvergetelijks gaat doen."