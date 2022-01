Galatasaray neemt afscheid van coach die acht keer titel pakte

Het Turkse Galatasaray heeft vandaag de samenwerking met coach Fatih Terim stopgezet na een ontgoochelende seizoensstart.

De eerste helft van het seizoen verliep bij Galatasaray niet zoals verhoopt. De recordkampioen is amper twaalfde, op 22 punten van leider Trabzonspor.

Afgelopen weekend ging Galatasaray met 0-1 onderuit tegen Girensunspor, de spreekwoordelijke druppel voor de club.

Het afscheid gebeurt volgens de club in onderling overleg. Terim was vier keer trainer van Galatasaray. De laatste beurt begon in december 2017. Hij pakte acht titels met de club. In 2000 won hij ook de UEFA Cup.