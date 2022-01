De opper-Japanner naar STVV: marketingstunt of reële versterking? Topniveau ligt al ver achter hem

Shinji Kagawa naar STVV! Wat moeten we daar nu van denken? Uiteraard is het een heel grote naam. De grootste naam in het Japanse voetbal zelfs. Maar zijn beste periode ligt al heel wat jaren achter hem.

Kagawa is in Japan het equivalent van wat Diego Maradona in Argentinië is. Hij zette het Japanse voetbal op de kaart. Kagawa was één van de eerste Japanners die met succes de overstap naar Europa maakte. Bij zijn overstap naar Dortmund in 2010 was hij ronduit subliem te noemen. Samen met ene Robert Lewandowski maakte hij van de Borussen weer een topclub. Ze pakten in de twee jaar dat hij er speelde ook twee keer de landstitel.

Meteen een topper bij Dortmund

Een transfer naar Manchester United, toen nog de top in Engeland onder Sir Alex Ferguson, was zijn beloning. In zijn eerste seizoen daar - met de nodige pieken en dalen - speelde hij eveneens kampioen, maar daarna ging het bergaf en hij keerde in 2014 terug naar Dortmund. Niet voor hij in de afscheidsmatch van Ferguson nog een hattrick scoorde weliswaar.

Maar er was ook de gemiste wedstrijd tegen Newcastle waarin hij ontbrak omdat hij in het ziekenhuis moest opgenomen worden omdat hij te veel gegeten had en zijn maag moest leeggepompt worden... Zijn tweede passage bij Dortmund werd veel minder succesvol. Na vier seizoenen werd hij uitgeleend aan Besiktas en daarna verkocht aan Zaragoza, met wie hij de promotie naar La Liga miste.

Sinds maart niet meer gespeeld

PAOK pikte hem in januari op, maar in 11 maanden kwam hij slechts 12 keer in actie. Zijn laatste match dateert al van maart vorig jaar... Dus rijst de vraag: hoeveel impact kan hij nog hebben? De Griekse competitie is qua niveau toch te vergelijken met de Belgische, al gaat het er nog fysieker aan toe. Voor de eigenaars van STVV, het Japanse DMM.com, is het natuurlijk een geweldige zaak om één van de bekendste Japanners aller tijden naar Stayen te halen. Een stunt die zijn voorgaande niet kent bij het kleine STVV.

Maar gaat hij ook meer kunnen betekenen dan een marketing stunt? Kan hij nog uitpakken met flitsende acties en splijtende passes? Hij zal zich bij STVV natuurlijk wel thuis voelen met zoveel landgenoten om zich heen. Dat zal zijn integratie en de verstandhouding op het veld bevorderen. Na zoveel jaar in het buitenland is ook de communicatie met de rest van de groep geen probleem. Enkel, kan de 32-jarige snel op niveau gebracht worden? Want zoveel tijd rest er niet meer tot de play-offs. En op dit moment zitten de Truienaars daar niet bij.