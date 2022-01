Danny Boffin plaatst kanttekening bij transfer Kagawa: "Vreemd dat hij bij STVV terechtkomt"

De naam van STVV rolt over de tongen na de bekendmaking van de komst van Shinji Kagawa. De transfer zal zijn doel op commercieel vlak ongetwijfeld niet missen, maar de vraag blijft: hoe fit is de 32-jarige middenvelder nog, nadat hij de voorbije maanden nauwelijks aan spelen toekwam?

In GVA spreekt ex-STVV'er Danny Boffin over de komst van Kagawa. "Ik vind het vreemd dat zo'n grote naam bij STVV terechtkomt, al zal de Japanse connectie uiteraard hebben meegespeeld. Laten we hopen dat hij fit kan blijven, want dan heeft STVV in ieder geval een fantastische transfer gedaan.

Boffin keerde in de herfst van zijn carrière ook terug naar STVV. Al ziet de voormalige Rode Duivel een groot verschil met de situatie van Kagawa. "Ik had in de seizoenen daarvoor nog veel gespeeld. Dat kan je van Kagawa niet zeggen."

STVV zal door de vele aanvragen volgende week een persconferentie inleggen om Shinji Kagawa officieel voor te stellen. De wedstrijd van zaterdag, op het veld van Club Brugge, komt te vroeg voor Kagawa. Mogelijk maakt de Japanner op 22 januari zijn debuut in de thuismatch tegen Seraing, een levensbelangrijke match in de strijd om het behoud.