Spektakelarme dag op de Afrika Cup: vier keer 1-0, Tissoudali debuteert voor Marokko

Dag twee op de Afrika Cup moest voor vuurwerk zorgen, met liefst vier wedstrijden op het programma. De voetballiefhebbers bleven wat op hun honger zitten, want telkens volstond een doelpunt voor de zege.

In de topper Marokko-Ghana zorgde Boufal (83') voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Even voordien mocht Tarik Tissoudali invallen bij de Leeuwen van de Atlas. Het was het debuut voor de Amsterdammer bij de nationale ploeg. Bij Marokko stond Selim Amallah (Standard) negentig minuten tussen de lijnen, bij Ghana werd Joseph Paintsil (KRC Genk) in de slotfase naar de kant gehaald.

Comoren-Gabon eindigde in 0-1, na een vroeg doelpunt van Boupendza.

What a legend. Tissoudali herkent een Amsterdammer in het publiek pic.twitter.com/Y6ppfDywPu — AFQ (@AFQ_29) January 10, 2022

Groep A: Senegal in extremis

Eerder op de dag had Senegal, een van de schaduwfavorieten, de handen meer dan vol tegen Zimbabwe. Uiteindelijk zorgde Liverpool-ster Sadio Mané diep in blessuretijd voor de verlossing vanop de stip (1-0).

Guinee versloeg Malawi met het kleinste verschil, dankzij een doelpunt van Sylla (35'). Bij Guinee mocht Sory Kaba (OHL) in de slotminuten invallen.