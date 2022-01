Moeskroen, de club die elke keer ontsnapt (en dat ook deze keer weer lijkt te gaan doen)

't Is al heel lang geleden dat we konden zeggen dat Moeskroen een stabiele club was in ons profvoetbal. Het ene na het andere schandaal trok over de Henegouwse club. Het afgelopen jaar ging het dan weer om een tekort aan financiën om de spelers te betalen. Die gingen nu in staking...

Maart, oktober, december... Dat zijn al drie maanden dat de spelers telkens lang op hun loon moesten wachten. In maart kon dat nog opgelost worden door Lille, maar de Franse club liet de Henegouwers intussen vallen. En nu is het dus wachten op... een nieuwe overnemer. Telkens als ze in een uitzichtloze positie lijken te zitten, komen ze toch nog met iets aandraven. Deze keer zal dat de Frans-Amerikaanse investeerder David Truyot worden, die met zijn 'Strive Football Group' de club voor zes miljoen euro wil overnemen. Dat zit al een paar weken in de pijplijn en wordt dus dringender dan ooit. In deze omstandigheden kan Moeskroen immers geen licentie meer krijgen en dreigt er zelfs puntenaftrek. Maar hoe dikwijls hebben we dat al gezegd en geschreven? Hoe vaak is Moeskroen de dans via het BAS al ontsprongen. Vorig seizoen kregen ze nog hun licentie via het BAS nadat eigenaar Gérard Lopez zich garant had gesteld voor de schulden. Ook waren er heel wat schimmige constructies, maar die bleven zonder gevolg bij gebrek aan harde bewijzen. En als de overname door 'Strive Football Group' erdoor komt, mag Moeskroen dus gewoon in het profvoetbal blijven. Want een nieuwe eigenaar moet zich meteen ook garant stellen voor de lopende activiteiten. Hij moet kunnen bewijzen dat er straks genoeg middelen zijn om het seizoen af te maken. Maar hoeveel levens heeft de club nog?