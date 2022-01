Ziet Club Brugge zomertransfer alweer vertrekken?

Komt er na een half seizoen al een einde aan het avontuur van Faitout Maouassa (23) bij Club Brugge? Volgens Griekse media geniet de linksachter interesse van Olympiacos.

Het Griekse Onsports laat weten dat Olympiacos tijdens deze mercato een linksachter wil huren. Daarbij is Faitout Maouassa een van de opties, naast Gédéon Kalulu (Ajaccio) en Ghislain Kona (Reims).

Faitout Maouassa kwam vorige zomer voor vier miljoen over van Stade Rennes. Bij Club Brugge kon de Fransman vooralsnog geen diepe indruk achterlaten. Hij kwam amper negen keer in actie voor blauw-zwart en moet in de pikorde Eduard Sobol en Federico Ricca voor zich dulden.

Maouassa ligt nog tot medio 2025 onder contract in het Jan Breydelstadion.