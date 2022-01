Ex-aanvaller Zulte Waregem kan veel geld gaan verdienen in Saoedi-Arabië, maar weigert deze overstap met het oog op het WK 2026

Door zijn goede prestaties kwam er interesse uit Saoedi-Arabië, want Al Nassr, de derde in de Saudi Premier League, wilde Cyle Larin graag binnenhalen. Volgens Fabrizio Romano had de club een mooi salaris over voor de Canadees.

Maar Larin zelf zou de overstap niet zien zitten, waardoor er dus geen akkoord zal komen. De ex-aanvaller van Zulte Waregem is namelijk ambitieus en wil op dit niveau blijven spelen zodat hij kans maakt op een plaats in de Canadese selectie voor het WK 2026.

