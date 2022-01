RWDM heeft al transfer te danken aan nieuwe eigenaar: middenvelder komt via Crystal Palace over van Waasland-Beveren

Textor kocht deze winter 80 procent van de aandelen van 1B-club RWDM en heeft zijn connecties al ingezet om de Brusselaars beter te maken. De 23-jarige Jacob Montes heeft de club vervoegd. De offensieve middenvelder speelde de eerste helft van het seizoen voor Waasland-Beveren, maar wordt nu door Crystal Palace uitgeleend aan RWDM.

Op de Freethiel kreeg hij weinig speeltijd. Hij kwam er negen keer in actie, waarvan geen enkele keer als titularis.

Jacob Montes



De 23-jarige Amerikaan is onze eerste winterversterking. Jacob sera prêté par Crystal Palace jusqu'à la fin de la saison.



