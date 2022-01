🎥 Onhoudbaar! Jonge Belg rolt VVV op met vier doelpunten en solliciteert naar plaats bij A-ploeg PSV

Vorige week deed Johan Bakayoko (18) al van zich spreken. In de ruime 5-1-zege tegen Almere City was de jonge Belg goed voor een doelpunt en twee assists. Vrijdagavond deed 'Baka' er nog een schepje bovenop. Jong PSV won met 1-4 op het veld van VVV, Bakayoko nam alle doelpunten voor zijn rekening.

Na zijn sterke prestatie tegen Almere City werd Bakayoko bedolven onder de lof door de coach van Jong PSV, ene Ruud Van Nistelrooij. De voormalige topspits gaf aan dat Bakayoko nog dit seizoen mag hopen op speelegelenheid in het A-elftal van PSV.

Het heeft de jeugdinternational, die in de jeugd onder meer voor Club Brugge en Anderlecht voetbalde, duidelijk vleugels gegeven. Jong PSV rolde vrijdag VVV op, Johan Bakayoko was ongrijpbaar. De linkspoot scoorde alle doelpunten in de 1-4-zege en klopt zo nog wat luider op de deur van de A-ploeg.

Intussen zit Bakayoko aan elf doelpunten en zeven assists in negentien wedstrijden bij Jong PSV, dat op de tiende plaats terug te vinden is in de Nederlandse Keuken Kampioen Divisie.