Carlo Ancelotti laat zich uit over eventuele transfer van Eden Hazard: "Hij zit in onze plannen voor volgend seizoen

De voorbije maanden waren er heel wat geruchten over een mogelijke transfer voor Eden Hazard, maar Carlo Ancelotti, de trainer van Real Madrid, heeft deze geruchten nu de kop ingedrukt. Zo zal Hazard ook komend seizoen aan het werk zijn voor de Spaanse grootmacht.

"Hazard zit in onze plannen voor het volgende seizoen, dat kan ik bevestigen", aldus de trainer van Real Madrid. Volgens Fabrizio Romano was het ook nooit een concrete piste om Hazard in januari te verkopen.

Carlo Ancelotti denies rumours on Real Madrid planning to sell Eden Hazard: “Hazard is in our plans for the next season, I can confirm”, he said. ⚪️🇧🇪 #RealMadrid



Leaving the club in January has never been a concrete possibility.