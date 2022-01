Europese toptransfer in de maak: Juventus wil bijna 70 miljoen euro betalen voor Servisch toptalent

Een Europese toptransfer zit eraan te komen. Juventus is van plan om voor het Servische toptalent een pak geld neer te tellen. Er zou een akkoord zijn over een transferprijs van 67 miljoen euro. Als alles in kannen en kruiken is, verhuist Dušan Vlahović van Fiorentina naar Juve.

Het is voorlopig geen schitterend seizoen voor Juventus, dat pas vijfde staat in de Serie A en vooral kampt met een gebrek aan scorend vermogen. Dat zou Dušan Vlahović kunnen oplossen: hij maakte dit seizoen al 20 doelpunten voor Fiorentina, 17 in de competitie.

Juventus & Fiorentina have found an agreement for Dusan #Vlahovic for €67M including bonus. Medicals are scheduled between this Thursday and Friday, Covid permitting of course. (@MCriscitiello - @tvdellosport) — JuveFC (@juvefcdotcom) January 24, 2022

Die 17 treffers maken van hem ook de topschutter in de Serie A. En Vlahović is nog maar 21: hij heeft dus een grote toekomst voor zich. Fiorentina en Juventus zouden reeds een akkoord bereikt hebben: voor 67 miljoen euro, inclusief bonussen, kan Vlahović de overstap maken. Eerder werden ook al Engelse clubs als Tottenham en Arsenal aan hem gelinkt.

And the Fiorentina fans have turned against Vlahovic.

Banner in Florence "Respect is not won by goals. Vlahovic hunchback (Juve fan) of shit." via @BaldiDario pic.twitter.com/QZzJpTQ5yG — Tarek Khatib (@ADP1113) January 25, 2022

Die grote belangstelling van al die ploegen wordt hem wel niet door iedereen in dank afgenomen. Rond de trainingsvelden van Fiorentina hebben supporters verschillende spandoeken opgehangen met verwensingen aan het adres van de Servische spits.