Niet onder de indruk: "Veel Engelse tweedeklassers zouden niveau 1A aankunnen"

Leonardo da Silva Lopes heeft het naar zijn zin bij Cercle Brugge, al loopt hij niet warm van de scheidsrechters.

Volgens de Portugees viseren de scheidsrechters hem. “Verschillende van die kaarten kreeg ik toch wel na een lichte overtreding. In Engeland speelde ik vijf jaar professioneel voetbal en had er in totaal, denk ik, vijftien gele kaarten”, zegt hij aan de Krant van West-Vlaanderen.

“Nu zijn het er tien na pakweg twintig speeldagen. Dat is te gek voor woorden. Ik moet er met de scheidsrechters niet over discussiëren, zij zien het toch anders. Zelfs bij een perfecte tackle, krijg ik meteen geel.”

Het verschil met Engeland is duidelijk, maar toch kiest hij voor een lange overeenkomst. “Ik speelde vroeger in de tweede klasse in Engeland. Veel teams daar zouden dit niveau aankunnen. Ik tekende bij Cercle een contract voor vier jaar. Maar in voetbal weet je nooit wat de toekomst brengt.”