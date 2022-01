🎥 Retro: exact 29 jaar geleden maakte Dennis Bergkamp deze heerlijke goal

Dennis Bergkamp is een legende van het voetbal. Exact 29 jaar geleden maakte hij een heerlijk doelpunt voor Ajax.

Dennis Bergkamp is nu inmiddels 52 jaar oud, maar 29 jaar geleden speelde hij nog bij Ajax. Dag op dag 29 jaar geleden scoorde hij een heerlijke goal voor de Amsterdammers. In een 4-0-zege tegen Vitesse wist de Nederlandse topspits twee keer te scoren, waarvan eentje echt een magistraal doelpunt was. Hij nam de bal op halve hoogte knap aan en lobte de bal vervolgens heerlijk over de doelman, en dat allemaal zonder dat de bal de grond raakte.

Bergkamp kende heel wat successen in zijn carrière. Zijn carrière begon bij Ajax waarmee hij de Nederlandse beker, de UEFA Cup, de Europacup II en de titel won. Hij werd er ook twee keer voetballer van het jaar. In de zomer van 1993 kwam Inter Milaan de Nederlandse spits halen voor een kleine tien miljoen euro. Ook met hen veroverde hij de Europa Cup II, maar Bergkamp staat toch vooral bekend als speler van Arsenal. Tussen 1995 en 2006 speelde hij voor de Londense club. Hij won er drie landstitels, vier keer de FA Cup, drie keer de Engelse Super cup en werd er ook speler van het seizoen. Hij groeide uit tot een waar icoon van Arsenal, en daarom staat er vandaag de dag zelfs een standbeeld van de Nederlander naast het stadion.