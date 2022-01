Burkina Faso als tweede naar halve finales Afrika Cup

Burkina Faso heeft zich na Kameroen geplaatst voor de halve finales van de Afrika Cup. Het won met 1-0 van Tunesië.

Dango Ouattara zorgde in de blessuretijd van de eerste helft dat Burkina Faso met voorsprong de rust inging.

Herve Koffi van Sporting Charleroi hield zijn ploeg in de tweede helft recht en dat leverde een ticket voor de halve finale op.

Ouattara kreeg in de slotminuten nog rood voor een elleboogstoot. In de halve finale volgt Senegal of Equatoriaal-Guinea.