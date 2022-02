Geen finale voor Hervé Koffi: Senegal knikkert Burkina Faso uit Afrika Cup

Woensdagavond vond de eerste halve finale van de Afrika Cup plaats tussen Senegal en Burkina Faso.

Op voorhand was Senegal al favoriet om te winnen tegen het Burkina Faso van Hervé Koffi (Charleroi) en inaller Abdoul Tapsoba (Standard). Maar soms wint niet altijd de favoriet, dat maakte Burkina Faso al duidelijk in de kwartfinale tegen Tunesië.

Twee mogelijke penalty's

Na een attractieve eerste helft met veel schoten langs beide kanten, gingen beide elfatllen toch met een 0-0 stand de rust in. Tot weemaal toe leek Senegal een strafschop te krijgen maar de VAR oordeelde twee keer van niet. Zoals vaak in deze Afrika Cup, leek het er even op dat de wedstrijd niet ging uitdraaien in een doelpuntenfestijn.

Spijtig genoeg zat de partij van Koffi er al op in de eerste helft. Hij moest na 36 minuten geblesseerd het veld verlaten.

Mané trekt Senegal over de streep

Maar de tweede helft maakte dat dan weer helemaal goed met een doelpuntenfestijn over 45 minuten. Zo bracht centrale verdediger Diallo de Senegalezen op voorsprong nadat Kalidou Koulibaly (ex-Racing Genk) zijn omhaal miste. Enkele minuten later had Senegal de wedstrijd helemaal in een beslissende plooi gelegd toen Mané de 0-2 op een dienblaadje aanbood aan Dieng.

Even leek het toch nog spannend te worden toen Ibrahim Toure de aansluitingstreffer op het bord zette maar Liverpool-ster en man van de match Sadio Mané nam alle twijfel weg door in de 87e minuut de 1-3 te maken.

In de finale van de Afrika Cup treft Senegal ofwel Kameroen ofwel het Egypte van Mo Salah. Die halve finale staat donderdag op het programma