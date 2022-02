📷 Zure avond voor Real Madrid: spelersbus bekogeld met projectielen, in slotminuut uitgeschakeld in Copa del Rey

Real Madrid beleefde donderdag om snel te vergeten. Voor de wedstrijd tegen Athletic Bilbao werd de spelersbus bekogeld met projectielen, waardoor een zijruit het begaf. Ook op het veld sneuvelde Real Madrid op bezoek bij de Basken.

Heel wat Athletic-fans gaven de spelers van Real Madrid een erg warm welkom. Op beelden is te zien hoe de spelersbus van de Koninklijke bekogeld wordt door dolgedraaide fans. Een zijruit van de bus begaf het zelfs.

Athletic fans are throwing drinks at Real Madrid’s bus. pic.twitter.com/T1iCbhYBYX — MH🔰 (@_immahinhossain) February 3, 2022

Les vitres du bus du Real après les jet de projectiles de Bilbao .. pic.twitter.com/zeio7YnLV6 — Real Madrid Univers (@Real_Univers) February 3, 2022

Real Madrid, met Thibaut Courtois in doel en Eden Hazard de hele partij op de bank, kon geen revanche nemen op het veld. In de slotminuut creëerde Alex Berenguer knap ruimte voor zichzelf en verschalkte Courtois in de verre hoek. Zo sneuvelt Real Madrid in de kwartfinale van de Copa del Rey.

De Koninklijke schreef de Copa del Rey al 19 keer op zijn naam. De laatste bekerwinst dateert alweer van 2014.