Eerste topper voor Philippe Clement: Monaco neemt het op tegen Lyon

Philippe Clément is pas enkele weken trainer bij Monaco, maar krijgt niet de steun van een hoog Monegaskisch figuur.

Philippe Clément arriveerde begin januari in Monaco om Nico Kovac te vervangen. De voormalige Club Brugge-coach behaalde wisselvallige resultaten met zijn nieuwe club. Onder Clement wist Monaco twee overwinningen, een gelijkspel en een nederlaag te boeken in vier wedstrijden. Met die resultaten wist Clement dus niet meteen helemaal te overtuigen...

Vandaag staat er een belangrijke wedstrijd op de planning in eigen huis tegen Lyon. Monaco staat momenteel op de achtste plaats in het klassement en Lyon staat met een puntje meer ook één plekje hoger. Als Clement niet onder druk wil komen te staan, houdt hij best de drie punten thuis. De strijdt voor een plekje in de top vijf is volledig losgebarsten!