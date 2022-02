Shaqiri maakt verrassende transfer

Olympique Lyon gaat een van zijn topspelers de komende uren nog verliezen, zo blijkt. In Amerika is de transfermarkt namelijk nog open.

Het vertrek van Xherdan Shaqiri lijkt nakend bij Olympique Lyon, weten Franse bronnen te melden op zaterdag.

Chicago

De 30-jarige winger zou nog dit weekend op weg zijn naar de MLS, waar hij bij Chicago Fire aan de slag zou kunnen gaan.

Shaqiri is dit seizoen goed voor twee goals in elf matchen bij Lyon, maar lijkt dus op weg naar een transfer in deze wintermercato.