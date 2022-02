Deze Premier League-club heeft het meeste geld uitgegeven op de transfermarkt in de afgelopen tien jaar

'The Sportsman' heeft een overzicht gegeven van transferuitgaven in de Premier League. Manchester United spant de kroon. De Engelse grootmacht heeft één miljard pond uitgegeven in de laatste 10 jaar.

De twee clubs uit Manchester geven duidelijk het meeste geld uit aan transfers, maar er is er maar één die daar echt vruchten van plukt. Manchester City heeft in de afgelopen tien jaar vijf keer de Premier League gewonnen. Manchester United 'slechts' één keer. Deze zomer heeft aangetoond dat de twee clubs niet vies zijn van stevig uithalen op de transfermarkt. United haalde met Jadon Sancho, Raphaël Varane en Cristiano Ronaldo drie ronkende namen binnen terwijl Manchester City rond de 100 miljoen pond neertelde voor Jack Grealish. 🔴 Liverpool mean business.@TheAnfieldTalk | @Carra23 — The Sportsman (@TheSportsman) February 7, 2022