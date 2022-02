Lucratief weekend voor deze betFIRST-speler uit Namen: cash out van meer dan 15.000 euro

Een inwoner van Namen koos eieren voor zijn of haar geld door een 8-voudige weddenschap vroegtijdig uit te betalen met nog één wedstrijd te gaan. In plaats van € 30.303,58 potentiële winst schrijft deze persoon iets meer dan de helft daarvan bij op de bankrekening.

De combinatieweddenschap was geplaatst bij Night & Day 14 Namur Gare, dichtbij het treinstation. De inzet was verspreid over meerdere markten en voetbalwedstrijden. De voorkeur ging vooral uit naar de populaire Beide Teams Scoren, zoals ook op de League 2 wedstrijd tussen Carlisle – Port Vale, ware het niet dat deze wedstrijd dinsdagavond pas gespeeld wordt. Als beide teams niet het net zouden weten te vinden, dan zou de gehele weddenschap als verloren worden beschouwd.

Bij een combinatieweddenschap of combi kan een speler met één weddenschap op meerdere wedstrijden te gelijk inzetten. In dit specifiek geval gaat het om € 40 inzet met 775,38 odds dat rendeert in een prachtige € 15.528 winst door de vroegtijdige cash out. Cash outs zijn de ideale manier om je weddenschappen bij betFIRST te winnen voor het eindresultaat bekend is. Deze optie is beschikbaar voor zowel online weddenschappen als ook die in de krantenwinkels worden geplaatst.

