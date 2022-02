Luis Suárez heeft nog steeds veel respect voor Barcelona

Afgelopen weekend scoorde de Uruguayaan tegen Barcelona, net zoals eerder op het seizoen vierde hij zijn doelpunt niet. Hij heeft nog veel respect voor zijn vorige club. Een zestal jaar geleden was hij nog onderdeel van het gouden trio Neymar, Messi en Suàrez.

Barcelona won uiteindelijk met 4-2 en zpringt zo over Atlético.

Suarez apologized and refused to celebrate the two times he scored against Barcelona this season ❤️ pic.twitter.com/B0kXG3ZVHr