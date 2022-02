Kandidaturen voor EK's blijven binnenstromen: huidig Europees kampioen gebrand op organisatie Euro 2032

Voor de EK's na 2024 moeten de gastlanden nog bepaald worden en heel wat kandidaturen stromen binnen bij de UEFA, zowel bij de mannen als bij de dames. Huidig Europees kampioen Italië heeft zijn intentie bekendgemaakt om het EK van 2032 binnen te halen.

Maandag geraakte al bekend dat Frankrijk in het vrouwenvoetbal het EK van 2025 wil organiseren en dat het Verenigd Koninkrijk en Ierland samen gaan voor het EK van 2028 bij de mannen. Ook voor de editie die na 2028 volgt, is er dus nu al een kandidatuur.

Officiële aanvraag volgt

De Italiaanse voetbalfederatie heeft aangekondigd dat het zich kandidaat wil stellen om de organisatie van Euro 2032 op zich te nemen. Die intentie moet nog bevestigd worden met een officiële aanvraag voor het einde van de maand. Alle kandidaturen moeten tegen april binnen zijn. In september 2023 zal het gastland voor het EK 2032 gekozen worden.

In 2021 werden vier wedstrijden op het Europees Kampioenschap afgewerkt in de Italiaanse hoofdstad Rome. Het is wel al van het WK van 1990 geleden dat Italië als land nog eens een groot toernooi heeft georganiseerd.