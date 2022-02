Rondje in de Premier League: Manchester United verslikt zich in hekkensluiter, Newcastle en West Ham schrijven drie punten bij

Chelsea FC moet morgen aan de bak in de halve finale van het WK voor clubs, maar ondertussen raast de Premier League als vanouds door. Vanavond stonden er drie affiches op het programma.

Burnley FC 1 - 1 Manchester United

Manchester United verslikte zich vanavond op het veld van de hekkensluiter. Cristiano Ronaldo moest op de bank beginnen. De Portugees kwam een twintigtal minuten voor einde op het veld, maar kon zijn stempel niet drukken.

Newcastle United 3 - 1 Everton FC

Newcastle United deed een uitstekende zaak in de strijd om het behoud. The Magpies maakten na de koffie het verschil en naderen in de stand tot op één schamel puntje van Everton FC.

© photonews

West Ham United 1 - 0 Watford FC

West Ham United zet de ambities voor een Europees ticket - en zelfs voor een plaats op het Kampioenenbal - kracht bij. Een doelpunt van Jarrod Bowen was genoeg voor de overwinning tegen Watford FC.