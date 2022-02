Ploegmaat verdedigt Lukaku met vuur: "Het is moeilijker dan jullie allemaal denken"

Romelu Lukaku heeft zich nog niet onsterfelijk gemaakt bij de Chelsea-fans. Meer nog, hij heeft nog iets goed te maken. Zijn goal op het WK voor clubs gaat hem ook niet meteen de goedkeuring opleveren. Maar binnen de club heeft hij medestanders. Onder andere Hakim Ziyech.

Voor de camera's verdedigde de Nederlandse Marokkaan zijn maatje. “Natuurlijk gaan we ooit de beste Lukaku zien”, zei Ziyech. “Dat bewijst hij toch al jaren? Er bestaat geen twijfel over zijn kwaliteiten. Ik bedoel: toen hij hier arriveerde, was alles goed. Vervolgens blesseerde hij zich. Liep hij een Covid-besmetting op. Ik snap niet dat hij in vraag wordt gesteld. Het is gewoon een kwestie van tijd.”

Het is ook de manier waarop Lukaku aangepakt wordt. “Als je kijkt naar sommige ploegen waartegen wij spelen. Allemaal voetballen ze met z’n vijven achterin. In zijn eentje moet Rom het opnemen tegen drie verdedigers. Is dat geen zware taak? Het maakt niet uit wie je bent. Als je constant drie verdedigers in je nek hebt, is het moeilijk om ruimte te vinden. Als hij een actie één tegen één wil maken, is er wel altijd eentje die bijsluit. Het is zwaarder dan jullie allemaal denken.”