Marc Overmars niet langer in 'FIFA 22': Nederlander is als 'Icon' uit het spel gehaald na grensoverschrijdend gedrag

Er gaat de laatste dagen heel wat nieuws de ronde over Marc Overmars. Zo mocht hij niet langer bij Ajax blijven na grensoverschrijdend gedrag. Ook EA Sports, de makers van 'FIFA 22' hebben slecht nieuws voor Overmars.

Marc Overmars was de voorbije jaren een vast icoon in de spelletjes van FIFA. Ook dit jaar was de Nederlander opnieuw één van de 'Icons' in Ultimate Team, maar EA Sports heeft, omwille van het grensoverschrijdend gedrag, besloten om Overmars voorlopig te schorsen.

Daardoor wordt Overmars tijdelijk uit het spel gehaald en je zal hem ook niet meer kunnen terugvinden in pakketten. De items van Overmars zijn dus niet meer beschikbaar. Het is niet duidelijk of de items van Overmars in deze editie van FIFA nog zullen terugkeren.