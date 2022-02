Rondje Premier League: Liverpool wint topper van Leicester, Arsenal heeft aan doelpunt genoeg

Her en der stonden vanavond enkele bekerpartijen op het menu, maar in de Premier League stonden er twee competitiewedstrijden op het programma. En eentje daarvan was een topper.

Liverpool FC 2 - 0 Leicester City Liverpool FC won vanavond met 2-0 van Leicester City. The Reds verstevigen op die manier hun tweede plaats. Al blijft de kloof met Manchester City héél groot. Voor de volledigheid: Youri Tielemans viel op het uur in. © photonews Wolverhampton Wanderers 0 - 1 Arsenal FC Arsenal FC had vanavond aan een doelpunt van Gabriek Magalhaes genoeg om de volle buit te pakken bij Wolves. Voor de volledigheid: Leander Dendoncker stond aan de aftrap, terwijl Albert Sambi Lokonga op de bank bleef zitten.