Waasland-Beveren laat dure punten liggen in 1B en verliest met het kleinste verschil van Lierse Kempenzonen

Waasland-Beveren is er deze avond niet in geslaagd om in de top 2 van 1B te komen. De Waaslanders verloren met het kleinste verschil van Lierse Kempenzonen. Thibaut Van Acker scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd.

Waasland-Beveren wilde vrijdagavond over RWDM naar de tweede plaats in het klassement springen in 1B, maar dan moesten de Waaslanders in eigen huis wel voorbij Lierse Kempenzonen geraken. Waasland-Beveren toonde meteen haar aanvallende intenties, maar voor de rust werd er niet gescoord. Ook na de rust was Waasland-Beveren de betere ploeg, maar op het uur viel er wel een doelpunt aan de overkant. Thibaut Van Acker legde de 0-1 tegen de netten en Waasland-Beveren vond erna geen gaatje meer in de defensie van de bezoekers, waardoor 0-1 meteen ook de eindstand werd. Een zure nederlaag voor Waasland-Beveren, want zo blijft de club op de derde plaats staan in 1B op 10 punten van leider Westerlo en op 2 punten van RWDM. Lierse Kempenzonen doet een goede zaak en staat nu op de vijfde plaats.