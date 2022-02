Philippe Clement blijft met Monaco steken op gelijkspel

Op de 24ste speeldag van Ligue 1 is AS Monaco in eigen huis blijven steken op een 0-0-gelijkspel tegen Lorient.

Philippe Clement zette Eliot Matazo op de bank tegen het laag geklasseerde Lorient. Het balbezit was voor Monaco, maar dat leverde weinig op. Monaco totaliseerde in de volledige wedstrijd amper vier schoten op doel. Tien minuten voor tijd mocht Matazo nog invallen. AS Monaco blijft samen met Rennes en Lyon vijfde in de klassering, op meer dan twintig punten van leider Paris Saint-Germain.