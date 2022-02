📷 19-jarige Lucas De Bolle voor het eerst op de bank bij Newcastle United

Er werden grote transfers verwacht bij Newcastle in het afgelopen transferwindow, maar de grote verrassingen bleven echter uit.

Zondag mocht de 19-jarige Lucas De Bolle voor het eerst op de bank zitten bij Newcastle United. Hij is de zoon van een Belgische vader en een Engelse moeder en werd in Schotland gebeuren.

Daardoor kan hij voor drie landen spelen. Momenteel genoot hij nog geen enkele selectie voor een nationaal jeugdelftal.

“Ik denk dat ik goed bezig ben bij de U23”, zegt De Bolle op de website van de club. “Ik denk dat ik in vorm ben en het is een mooie beloning dat ik mag meetrainen met de A-kern.”

⚫️ Born in Scotland to Belgian parents

⚪️ 19-years-old

⚫️ A product of the famous Wallsend Boys Club

⚪️ A creative midfielder



Lucas de Bolle is named as a substitute for the first time in the Premier League this afternoon! 🙌